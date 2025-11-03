أطعمة ترفع هرمون النمو عند الأطفال

ارتفاع هرمون النمو عند الأطفال من الأمور المهمة التى تعمل على نمو الأطفال جيدا وتقوية مناعتهم وحمايتهم من جميع الأمراض.

وتحرص الأمهات على تنظيم مواعيد الصغار ما بين النوم والتغذية واللعب للحفاظ على إفراز هرمون النمو لديهم ما يساعد على نموهم بشكل صحي.

أكلات ترفع هرمون النمو عند الأطفال

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية: إن هناك أكلات ترفع هرمون النمو عند الأطفال، منها:

البروتينات، مثل البيض لأنه غني بالأحماض الأمينية الأساسية، والدجاج واللحوم الحمراء لتحفيز إفراز هرمون النمو، والسمك والسلمون مصدر ممتاز للأوميجا 3 والفيتامين D.

أكلات ترفع هرمون النمو عند الأطفال

منتجات الألبان، فاللبن والزبادي والجبن القريش تمد الجسم بالكالسيوم والبروتين اللازم لنمو العظام والعضلات.

الحبوب الكاملة والبقوليات مثل الشوفان والعدس والفول والحمص

فهى غنية بالزنك والماغنيسيوم والحديد، وجميعها عناصر تنشط النمو الطبيعي.

فهى غنية بالزنك والماغنيسيوم والحديد، وجميعها عناصر تنشط النمو الطبيعي. الفواكه والخضروات مثل الموز حيث يحتوي على التربتوفان الذي يحفز إفراز هرمون النمو أثناء النوم، والسبانخ والبروكلي لغناهم بالحديد والفيتامينات وتدعم إنتاج الطاقة والنمو، والجزر والبطاطا الحلوة بهم فيتامين A لتجديد الخلايا.

نصائح تحفز إفراز هرمون النمو عند الأطفال

وأضاف عبد الناصر، أنه بجانب هذه الأكلات يجب الحفاظ على النوم الكافي والمبكر للطفل لأنه أهم محفز لهرمون النمو، حيث يجب أن ينام الطفل أكثر من 10 ساعات يوميا، مع الحفاظ على نشاط الطفل حيث إشراكه فى تمارين رياضية لأن المجهود يحفز الجسم على إفراز هرمون النمو أثناء النوم خاصة مع النوم المبكر المنتظم.

