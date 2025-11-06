الصحة: إصدار 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8 مليارات جنيه

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 902 ألف و730 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر 2025، استفاد منها 806 آلاف و28 مواطنًا.

حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإنجازات تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت تخصصات متعددة؛ منها: العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب، أمراض الدم، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل، والغسيل الكلوي الصناعي.



وأضاف عبد الغفار أنه تم مناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لإصدار قرارات العلاج دون الحاجة إلى حضور المرضى لمقرات المجالس الطبية، مما يوفر الجهد والوقت.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان المنتشرة بجميع المحافظات.



وأشار العقاد إلى مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وفحص 13 ألفًا و105 مواطنين لطالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات، موضحة أن اللجان التابعة لها – بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة – هي الجهات المختصة بالفحوصات، على أن تحيل الطلبات المكتملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار البطاقات للمستحقين.

