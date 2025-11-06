الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الصحة" تطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
18 حجم الخط
ads

تشهد فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة هذا العام جلسة خاصة لاستعراض ما تحقق خلال العام الأول من تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030”، بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي لـ "الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية”.

الإعلان الرسمي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك تحت شعار: “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة ستتضمن عرضًا تفصيليًا لنتائج الأداء والبيانات والمؤشرات الرئيسية خلال العام الأول، إلى جانب الإعلان الرسمي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية كإحدى الركائز الفرعية المنبثقة عن الخطة الرئيسية.

وأكد أن الجلسة ستجسد رؤية مصر لبناء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا والتحول الذكي في تقديم الخدمات الصحية، في إطار تحقيق العدالة الصحية والتمكين الإنساني.

الصحة تحذر المسافرين: دواؤك قد يحول رحلتك إلى كابوس قانوني

نائب وزير الصحة يوجه بتشغيل «الصدر» و«الحميات» لتخفيف الضغط عن المستشفى العام بمطروح

ودعت وزارة الصحة والسكان المشاركين والخبراء والإعلاميين إلى حضور جلسة "الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية"، ضمن فعاليات المؤتمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستراتيجية الوطنية للصحة اطلاق الاستراتيجية الوطنية التحول الذكي العدالة الصحية العاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة: ارتفاع نسب الحمل المفاجئ إلى 20%

الصحة تحذر المسافرين: دواؤك قد يحول رحلتك إلى كابوس قانوني

نائب وزير الصحة يوجه بتشغيل «الصدر» و«الحميات» لتخفيف الضغط عن المستشفى العام بمطروح

الصحة: إصدار 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8 مليارات جنيه

بنسبة إنجاز 100%، هيئة الدواء تستقبل 2450 استفسارًا وشكوى في 9 أشهر

رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى مبرة المعادي لتأهيلها للاعتماد

نائب وزير الصحة: ملف السكان أولوية قصوى للدولة

اجتماع موسع لرئيس هيئة التأمين الصحي لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظات

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

لديهم ثروة طائلة ولا تهتم بسعر الديك الرومي، لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية (فيديو)

رويترز: أمريكا تعتزم إنشاء قاعدة في دمشق ضمن اتفاق أمني مع إسرائيل

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تفاصيل أولى جلسات استئناف محاكمة "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الدولة المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

المزيد
الجريدة الرسمية