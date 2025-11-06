الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير الصحة يوجه بتشغيل «الصدر» و«الحميات» لتخفيف الضغط عن المستشفى العام بمطروح

جولة نائب وزير الصحة
جولة نائب وزير الصحة
18 حجم الخط

وجه الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان بسرعة تشغيل «الصدر» و«الحميات» لتخفيف الضغط على المستشفى العام بمطروح.

وأجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، شملت مستشفى الأطفال التخصصي، ومستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، ومشروع تطوير مستشفى الأمراض الصدرية.

انضمام المحافظة إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة الخدمات الطبية، استعدادًا لانضمام المحافظة إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة استهلت بـمستشفى الأطفال التخصصي، حيث تابع نائب الوزير معدلات التردد بقسم الاستقبال، وتفقد العيادات الخارجية بتخصصاتها المختلفة، وأقسام المعمل والأشعة والمغسلة، مؤكدًا توافر المستلزمات الطبية وجاهزية الأجهزة، كما أشاد بجودة برامج علاج التوحد والتأهيل المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واطمأن على حالة الأطفال في أقسام الحضانات والرعاية المركزة.

ووجه الدكتور الطيب مديرية الصحة بمطروح بإعداد تقرير شامل عن احتياجات المستشفى، ووضع خطة عاجلة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وفي مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، اطلع نائب الوزير على خدمات تنظيم الأسرة، وعيادات الأسنان وأمراض النساء، ومتابعة الحمل، وتأكد من جاهزية دولاب الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة. 

كما تفقد غرف العمليات، ووجه بضمان أعلى معايير الأمان لحماية الأمهات وحديثي الولادة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة التعقيم المركزي ومكافحة العدوى، وآليات الرعاية ما بعد الولادة.

واختتم الدكتور الطيب جولته بتفقد مشروع تطوير مستشفى الأمراض الصدرية، موجهًا بـالإسراع في إنهاء الإجراءات التشغيلية تمهيدًا لدخوله الخدمة قريبًا، إلى جانب تشغيل مستشفى الحميات، ونقل بعض الخدمات الطبية من مستشفى مطروح العام إليهما، لتخفيف الضغط وتحقيق توزيع أمثل للخدمات الصحية بالمحافظة.

وأكد نائب الوزير على دراسة البرنامج الوظيفي للمستشفيين وفقًا للتوزيع الجغرافي والتعداد السكاني، مشيرًا إلى أن السعة السريرية لمستشفى الصدر تبلغ 90 سريرًا سيتم استغلالها بأعلى كفاءة لخدمة المرضى.

3 أنواع من الجبن ممنوع تناولهم حفاظا على الصحة

نائب وزير الصحة: ملف السكان أولوية قصوى للدولة

رافق نائب الوزير في الجولة كل من:
•الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح.
•الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية.
•الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
•الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة.
•الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.
•الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاطفال التخصصي التأمين الصحي الشامل الامراض الصدريه الرعاية المركزة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

بنسبة إنجاز 100%، هيئة الدواء تستقبل 2450 استفسارًا وشكوى في 9 أشهر

رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى مبرة المعادي لتأهيلها للاعتماد

نائب وزير الصحة: ملف السكان أولوية قصوى للدولة

اجتماع موسع لرئيس هيئة التأمين الصحي لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظات

في اليوم العالمي للصحة الواحدة، تعرف على أجندة أولويات البحث العلمي

هيئة الدواء تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة معامل الاعتماد الإفريقية

الرعاية الصحية: زيادة أجهزة الأشعة المقطعية بنسبة 36% والماموجرام 88% والرنين المغناطيسي 18%

الطفولة والأمومة يستقبل الطفلة الفلسطينية "ريـتاج جحا" ويمنحها لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام

الأكثر قراءة

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

السعودية تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الذهب يستهل تعاملات الخميس بارتفاع وهذا العيار يسجل 6085 جنيها

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 6-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية