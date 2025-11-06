الصحة تحذر المسافرين: دواؤك قد يحول رحلتك إلى كابوس قانوني

18 حجم الخط

أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة توعوية جديدة بعنوان «مسافر قريبًا؟ لحظة»، تهدف إلى تنبيه المسافرين المصريين إلى ضرورة التأكد من القوانين الخاصة بالأدوية قبل السفر إلى أي دولة، لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية أو مصادرة الأدوية عند الوصول.

وأوضحت الوزارة، في منشورات توعوية عبر صفحاتها الرسمية، على موقع فيس بوك أن بعض الأدوية التي تعد عادية ومصرحًا بها في مصر، قد تصنف «ممنوعة» في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى احتجاز المسافر أو تغريمه عند التفتيش الجمركي.

وأكدت الوزارة القاعدة الذهبية في السفر بالأدوية: «الدواء المصرح به هنا.. قد يكون ممنوعًا هناك»، مشيرة إلى أن لكل دولة قوانينها الخاصة بالمواد الطبية والسياحية، حتى وإن كان الدواء لعلاج بسيط مثل الصداع.

أربع خطوات أساسية قبل إغلاق الحقائب

كما دعت الوزارة المسافرين إلى اتباع أربع خطوات أساسية قبل إغلاق الحقائب:

1. التحقق من القوائم السوداء للأدوية عبر موقع السفارة أو القنصلية أو الجهات الرسمية للوجهة.

2. عدم السفر بأي دواء دون "روشتة حديثة" من الطبيب، ويفضل أن تكون مترجمة إلى الإنجليزية أو لغة البلد المقصود.

3. اصطحاب كميات تكفي مدة الرحلة فقط لتجنب الشبهات التجارية.

4. الإفصاح عند الوصول في حال حمل أدوية شخصية مصحوبة بروشتة طبية.

وأكدت وزارة الصحة أن الشفافية مع الجهات الرسمية تعني حماية فورية، وأن الالتزام بهذه الإرشادات يضمن احترام القوانين المحلية وسفرًا آمنًا دون متاعب.

وقالت وزارة الصحة في رسالة توعية للمواطنين: «سواء كنت تسافر للعمل أو السياحة أو العبادة.. دع أدويتك تكون حليفك لا عدوك، وزارة الصحة والسكان تتمنى لك رحلة آمنة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.