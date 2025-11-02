ناقد تشكيلي: حفل افتتاح المتحف الكبير لا يرقى لمكانة أكبر متحف في العالم

علق الناقد التشكيلي صلاح بيصار، على الحفل الافتتاحي للمتحف المصري الكبير، مؤكدا أنه لا يرقى إلى مكانة أكبر متحف في العالم.

وأوضح بيصار من خلال حسابه على “فيسبوك” أن العرض المبهر الذي اعتمد على الأضواء افتقد إلى معنى خصوصية استلهام المصري القديم بلمسة الحداثة، لا سيما من حيث الموسيقى والرقص الإيقاعي.

وشدد على أن العرض لم يحمل العمق التراثي المطلوب، كما لفت إلى أن شخصية الفنانة شريهان غابت تماما عن المشهد برغم تواجدها على المسرح.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وشهدت مصر، مساء السبت، الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من قادة وزعماء العالم، في حدث وصف بأنه منارة جديدة للحضارة الإنسانية.

وأضاء المتحف أنواره أمام الضيوف الحاضرين، لتظهر القطع الفرعونية النادرة وسط أجواء احتفالية مبهرة، بينما انعكست الأضواء على سماء الأهرامات لتشكل مشهدا مهيبا أبهر الحضور.

ورفع المشاركون هواتفهم لتوثيق تلك اللحظات التاريخية، التي تخللتها الألعاب النارية وأنغام الترانيم المصرية القديمة والمجسمات الضوئية التي زينت الافتتاح في مشهد مفعم بالفخر والرمزية.

وفي لفتة رمزية، وضع السيسي القطعة الأخيرة التي تحمل اسم "مصر" في النموذج المصغر للمتحف، والذي تتكوّن أجزاؤه من أسماء الدول المشاركة في الافتتاح، معلنا بذلك الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الحضاري العالمي.

وشهد الحفل مشاركة فنية لافتة، وتألقت النجمة شريهان أمام الرئيس السيسي والضيوف، قائلة: "مصرية أنا وأفتخر بانتمائي لأقدم شعب، وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض... محظوظ من يولد في بلد الفن فيها متأصل ومنحوت على الجدران منذ آلاف السنين".

