ناقد تشكيلي يطالب بإنقاذ تمثال محمد علي باشا من المحليات

يواجه تمثال محمد علي باشا، الذي نحته الفنان شمس القرنفلي، خطر التلف أو التشويه بسبب ما يعتبره الناقد التشكيلي صلاح بصيار "عبثًا" من قِبل جهات محلية.

وقد أعرب بصيار عن قلقه الشديد عبر صفحته على فيسبوك، حيث دعا إلى التدخل الفوري لإنقاذ التمثال، مشيرًا إلى أن المحليات تفتقر إلى الخبرة الفنية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأعمال الفنية التاريخية، مما قد يؤدي إلى الإساءة للفن والتاريخ المصري.

كما وجه بصيار تساؤلًا إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مطالبًا إياه بالتدخل وحماية هذا العمل الفني المهم من أي أعمال قد تضر به.

نقابة الفنانين التشكيليين تدين تشويه المحليات لتمثال محمد علي

وقد أدانت نقابة الفنانين التشكيليين بأشد العبارات الممارسات التي وصفتها بـ"غير المسؤولة" والتي تقوم بها بعض المحليات وجهات مجهولة، مشيرة إلى ما حدث مؤخرًا لتمثال محمد علي باشا، من عمل الفنان الدكتور شمس القرنفلي، أستاذ النحت الميداني والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

ووصف البيان تصرف الجهات المعنية بأنه "تعدٍّ صارخ على حقوق الملكية الفكرية للفنان وتشويه متعمد للذائقة البصرية والذوق العام"، وذلك بسبب التعامل غير المسؤول مع قاعدة التمثال، التي تُعتبر جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من العمل الفني.

وشددت النقابة على أن أي تغيير أو نقل للأعمال النحتية الميدانية من مكان إلى آخر يجب أن يخضع لمعايير فنية ومهنية دقيقة، تحفظ القيمة الجمالية للعمل.

وأكدت على ضرورة التشاور المسبق مع الفنانين أصحاب الأعمال والنقابة المختصة لضمان الحفاظ على الأعمال الفنية وتقديمها بالشكل اللائق.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الفن التشكيلي المصري "ثروة قومية لا يجوز العبث بها أو التعامل معها بسطحية وعشوائية".

