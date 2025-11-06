الوادي الجديد تجدول المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية المسحوبة

18 حجم الخط

وافق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية التي تم سحبها لعدم الجدية في السداد وذلك للمساحة المنزرعة، وإعادة طرح المساحات الفضاء بالسعر الحالي للفدان.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

حصر أراضي المتخللات والخفية بالقرى وطرحها للإيجار على أن تكون الأولوية لأصحاب الأراضي المجاورة.

استكمال مراجعة موقف التزام المستفيدين من مبادرة النخيل بالمراكز، وإلغاء مزايا المبادرة لغير الملتزمين بشروط التعاقد ونوع الزراعات.

استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة بنطاق العيون السطحية المطموسة في مشروعات النفع العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.