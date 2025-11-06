الخميس 06 نوفمبر 2025
الوادي الجديد تجدول المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية المسحوبة

 وافق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية التي تم سحبها لعدم الجدية في السداد وذلك للمساحة المنزرعة، وإعادة طرح المساحات الفضاء بالسعر الحالي للفدان.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

حصر أراضي المتخللات والخفية بالقرى وطرحها للإيجار على أن تكون الأولوية لأصحاب الأراضي المجاورة.

استكمال مراجعة موقف التزام المستفيدين من مبادرة النخيل بالمراكز، وإلغاء مزايا المبادرة لغير الملتزمين بشروط التعاقد ونوع الزراعات.

استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة بنطاق العيون السطحية المطموسة في مشروعات النفع العام.

