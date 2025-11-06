الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

خبير عالمي في جراحات مناظير العمود الفقري بمستشفى الحلمية للعظام والتكميل ومجمع الجلاء الطبي

القوات المسلحة
القوات المسلحة
أعلنت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الدكتور أناند كافي سادا شيف (هندي الجنسية) خبير جراحات مناظير العمود الفقرى فى الفترة من 22 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

وبحسب ما أكدت إدارة الخدمات فإن الخبير سيعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتي:

 مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل أيام (22،23،25،27،28، 29/11/2025).

ومجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يومي (24، 26/11/2025).

الجريدة الرسمية