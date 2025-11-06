خبير عالمي في جراحات مناظير العمود الفقري بمستشفى الحلمية للعظام والتكميل ومجمع الجلاء الطبي

18 حجم الخط

أعلنت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الدكتور أناند كافي سادا شيف (هندي الجنسية) خبير جراحات مناظير العمود الفقرى فى الفترة من 22 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

وبحسب ما أكدت إدارة الخدمات فإن الخبير سيعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتي:

مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل أيام (22،23،25،27،28، 29/11/2025).

ومجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يومي (24، 26/11/2025).

