رحلة عمل تنتهي على الطريق، إصابة 5 عمال في حادث مروري بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم السبت، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على طريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء الجسد.

تفاصيل حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة ركاب سيارة ربع نقل 

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

غرفة عمليات شرطة النجدة 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو  حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

