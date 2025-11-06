الخميس 06 نوفمبر 2025
رياضة

لا أعذار، رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا بالسوبر

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه رسالة إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة سيراميكا، والتي ستقام مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد في نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

ورفعت جماهير الأهلي المتواجدة في ملعب المباراة لافتة تحمل رسالة: “لا أعذار.. ننتظر التتويج”. 

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية وديانج، وزيزو 

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار 

ويجلس علي دكة البدلاء للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.
 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

