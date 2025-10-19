أشرف صبحي يُكرم ناشئات اليد والبعثات البارالمبية المشاركة بألعاب القوى والسباحة

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2008، الحاصل على بطولة إفريقيا لكرة اليد والتي أقيمت بالجزائر، بعثة منتخب مصر البارالمبي في ألعاب القوى المشاركة ببطولة العالم بأستراليا، وبعثة منتخب السباحة البارالمبي المشاركة ببطولة العالم بتايلاند، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم خلال الفترة الماضية.

كما استقبل وزير الشباب والرياضة منتخب ناشئي اليد مواليد 2008 لتحفيزهم قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بما يحققه أبطال وبطلات مصر من إنجازات مشرفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأبطال الرياضيين ودعمهم في مختلف الألعاب، سواء الأولمبية أو البارالمبية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج إعداد الأبطال وتوفير كافة مقومات النجاح من معسكرات تدريبية ورعاية متكاملة، لضمان استمرار الإنجازات واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وفي ختام الحفل، وجه الوزير التحية للأجهزة الفنية والإدارية، وأشاد بدور الاتحادات الرياضية في العمل المستمر لاكتشاف المواهب وصقل قدراتهم لتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلًا.

أشرف صبحي يهنئ منتخب الكرة الطائرة البارالمبي بالتتويج بلقب كأس العالم

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتحاد الكرة الطائرة جلوس برئاسة عماد رمضان بعد تتويج منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية بلقب كأس العالم للكرة الطائرة جلوس، التي استضافتها مدينة إنديانا بوليس الأمريكية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء البطولي والمستوى المتميز الذي قدمه لاعبو منتخب الكرة الطائرة البارالمبي طوال مشوار البطولة، مؤكدا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس التطور المستمر الذي تشهده الرياضة البارالمبية المصرية، والدعم الذي توليه الدولة المصرية لأبطالها في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن منتخب الكرة الطائرة جلوس يمثل نموذجًا مشرفًا للرياضة المصرية، بما يمتلكه من روح العزيمة والإصرار والقدرة على تحقيق الإنجازات العالمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم كامل الدعم للمنتخب استعدادًا للمشاركات المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب البارالمبية بلوس أنجلوس 2028.

وكان منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة جلوس قد تُوّج بلقب البطولة عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (19/25)، (25/22)، (15/25)، (21/25).

وضمّ المنتخب في تشكيلة اللاعبين:

هشام صلاح (قائد الفريق)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، مطاوع أبو الخير، حمادة حسن، وأحمد زكري.

وقاد الجهاز الفني للمنتخب الدكتور وجيه حمدي مديرًا فنيًا، يعاونه محمد بشير مدربًا عامًا، محمد سعد مدربًا، وأمين عبد المنعم مديرًا إداريًا، فيما ترأس البعثة الدكتور سامح سالم.

وجاء مشوار المنتخب في البطولة حافلًا بالانتصارات، حيث بدأ بالفوز على الهند ثم اليابان وأستراليا بنتيجة واحدة (3-0)، ثم الفوز على كرواتيا (3-1)، قبل أن يتعثر أمام البرازيل (3-1)، ليعود بعدها بالفوز على هولندا (3-0) ويتأهل إلى نصف النهائي، ويتغلب على كازاخستان بثلاثة أشواط نظيفة، ثم يثأر من البرازيل في النهائي ويتوج باللقب العالمي.

ويُعد منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس الأفضل في تاريخ الرياضة المصرية الأولمبية والبارالمبية، كونه المنتخب الجماعي الوحيد الذي تمكن من تحقيق ثلاث ميداليات بارالمبية في أعوام (2004، 2016، 2024)، وثلاث ميداليات في كأس العالم أعوام (2006، 2010، 2023)، قبل التتويج بلقب النسخة الحالية، فضلًا عن ميداليتين في كأس عالم القارات (2012، 2016)، وثماني بطولات أمم إفريقيا متتالية.

