منتخب الكرة الطائرة جلوس يهزم البرازيل ويتوج بطلا لكأس العالم

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة جلوس، فيتو

الكرة الطائرة، توج منتخب الكرة الطائرة جلوس، بلقب بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وحصد المنتخب الوطني لقب بطولة كأس العالم، بعد الفوز على منتخب البرازيل في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

وبدأ المنتخب الوطني مشواره بالفوز على الهند، ثم اليابان وأستراليا وكرواتيا، وذلك قبل الخسارة أمام البرازيل، ثم فوز على هولندا وكازاخستان.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 12 لاعبا وهم:

هشام صلاح - أشرف زغلول - عبد النبي حسن - محمد الحناوي - حسام مسعود - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - زكريا السيد - مطاوع أبو الخير - حمادة حسن - أحمد زكري.

ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي أفضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الأولمبي والبارالمبي، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في أعوام  2004 و2016 و2024، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في أعوام  2006 و2010 و2023، قبل التتويج بلقب اليوم، بالإضافة لميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و2016، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.

