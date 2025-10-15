الخميس 16 أكتوبر 2025
حقيقة وفاة «حمامة» لاعب الزمالك السابق

محمد عبد الله حمامة
محمد عبد الله حمامة

أكد محمد عبد الله حمامة نجم الزمالك السابق أنه بخير، نافيًا الشائعات التي تداولتها بعض الصفحات خلال الساعات الماضية عن وفاته.

وتداول البعض خبر وفاة نجم الكرة المصرية الأسبق محمد منصور حمامة، لاعب أندية الزمالك والترسانة ومنتخب السويس والبلاستيك، وهو ما دفع عدد من نجوم الكرة المصرية لنعيه على رأسهم أحمد الكأس، المدير الفني الحالي لمنتخب الناشئين.

وقال حمامة في تصريحات خاصة: «الحمد لله أنا بخير، واللي توفى هو الكابتن محمد منصور (حمامة) مهاجم نادي البلاستيك وشقيق الكابتن طلعت منصور نجم الزمالك السابق، والبقاء لله فيه».

محمد منصور حمامة شقيق طلعت منصور 
محمد منصور حمامة شقيق طلعت منصور 

وأعرب حمامة عن حزنه لرحيل محمد منصور، مؤكدًا أن الراحل كان من اللاعبين الخلوقين والمحبين لكرة القدم، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

يعد محمد منصور حمامة واحدا من أبرز اللاعبين في جيله، حيث قضى 6 مواسم في صفوف فريق البلاستيك، والتي شكلت العصر الذهبي للنادي، وتمكن خلالها من تسجيل 12 هدفا.

وتسبب تألقه اللافت في انضمامه لصفوف المنتخب المصري الأول عام 1974، ليشارك في فترة كانت مليئة بالتحديات للكرة المصرية.

وعقب هذا التألق، انتقل إلى نادي الزمالك في صفقة كانت حديث الوسط الرياضي آنذاك، حيث بلغت قيمتها 10 آلاف جنيه، وهو مبلغ ضخم بمقاييس فترة السبعينات.

