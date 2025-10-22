اللجنة الأولمبية تهنئ منتخب الكرة الطائرة جلوس بلقب كأس العالم

قدم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، برئاسة كابتن عماد رمضان بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بالتتويج بلقب بطولة العالم للكرة الطائرة البارالمبية، التي استضافتها مدينة إنديانا بوليس الأمريكية.

وأعرب إدريس، نيابة عن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته البالغة وفخره الكبير بهذا التتويج العالمي الذي يرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس مدى التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية بفضل دعم القيادة السياسية واهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأبطال في جميع الألعاب.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: "ما قدمه أبطال منتخب الطائرة جلوس ملحمة رياضية وطنية تليق بمصر ومكانتها، ورفع العلم المصري على منصة التتويج العالمية لحظة فخر وسعادة لكل رياضي مصري."

وجاء تتويج منتخبنا الوطني بالذهب العالمي بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب البرازيل بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليؤكد المنتخب تفوقه العالمي واستحقاقه للقب.

وضمت قائمة الأبطال: هشام صلاح (قائد الفريق)، أشرف زغلول، عبدالنبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، مطاوع أبو الخير، حمادة حسن، وأحمد زكري.

وقاد المنتخب الجهاز الفني المكون من الدكتور وجيه حمدي مديرًا فنيًا، يعاونه محمد بشير مدربًا عامًا، ومحمد سعد مدربًا، وأمين عبد المنعم مديرًا إداريًا، بينما ترأس البعثة في أمريكا الدكتور سامح سالم.

وخاض منتخب مصر مشوارًا حافلًا بالانتصارات، بدأه بالفوز على الهند واليابان وأستراليا بنتيجة واحدة (3-0)، ثم تجاوز كرواتيا (3-1)، قبل أن يتعثر أمام البرازيل في الدور الأول (1-3)، ليعود ويحقق فوزًا مستحقًا على هولندا (3-0)، ثم يتغلب على كازاخستان (3-0) في نصف النهائي، وينتزع اللقب من البرازيل في النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويُعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي أيقونة الإنجازات في تاريخ الرياضة المصرية، حيث يُعتبر أفضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الأولمبي والبارالمبي، بعدما حقق ثلاث ميداليات بارالمبية (2004 – 2016 – 2024)، وأربع بطولات عالم (2006 – 2010 – 2023 – 2025)، إضافة إلى ميداليتين في كأس العالم للقارات (2012 – 2016)، وثماني بطولات إفريقية متتالية.

واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن هذا التتويج العالمي هو رسالة فخر لكل المصريين، ودليل على أن الإرادة المصرية قادرة على الوصول إلى القمة مهما كانت التحديات.

