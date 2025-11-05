دمياط، إطلاق مبادرتي «مستورة» و«فتحة خير» كأول تجربة لدعم المرأة والمشروعات الصغيرة

18 حجم الخط

في مشهد يعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة ودعم ريادة الأعمال، أطلقت محافظة دمياط بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مبادرتي "مستورة" و"فتحة خير"، كأول محافظة على مستوى الجمهورية تطبق هذه المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

دعم أصحاب الحرف اليدوية وصغار الصناع وتقديم خدمات مالية وتسويقية

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، أطلق بنك ناصر الاجتماعي المبادرتين بالتعاون مع المحافظة، بهدف دعم أصحاب الحرف اليدوية وصغار الصناع وتقديم خدمات مالية وتسويقية تساعدهم على تطوير مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

إطلاق مبادرتي «مستورة» و«فتحة خير» كأول تجربة لدعم المرأة والمشروعات الصغيرة، فيتو

تمكين المرأة وتحسين مستوى المعيشة

تأتي مبادرة "مستورة" ضمن خطة الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل مستدام للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم قروض ميسرة مخصصة للمشروعات متناهية الصغر، سواء بنظام تمويل نقدي أو عيني، بفترات سداد تمتد حتى عامين، وبقيمة تمويل تبدأ من أربعة آلاف جنيه.

وانطلقت فعاليات المبادرتين من المدينة الصديقة للنساء، التي تعد مركزًا لتدريب السيدات بالمجان، ومن مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، بحضور سمر أحمد مدير المكتبة، ومنى عبدالله المنسق المجتمعي بوحدة السكان، ومنة أبوالخير منسق وحدة السكان بمركز دمياط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير فرص عمل حقيقية للنساء والفتيات.

دعم الشباب والمشروعات الإنتاجية

إلى جانب ذلك، يقدم بنك ناصر الاجتماعي مبادرة "فتحة خير" الموجهة للشباب من الجنسين بنفس آلية التمويل الميسر، لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي.

خطة للتوسع وزيادة المستفيدين

وتواصل وحدة السكان بمحافظة دمياط التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتوسيع نطاق المستفيدين من المبادرتين خلال الفترة المقبلة، دعمًا للأسر المنتجة وتحسين أوضاع المرأة الدمياطية، ودمجها في سوق العمل بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة داخل المحافظة.

