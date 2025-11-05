الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دمياط، إطلاق مبادرتي «مستورة» و«فتحة خير» كأول تجربة لدعم المرأة والمشروعات الصغيرة

إطلاق مبادرتي «مستورة»
إطلاق مبادرتي «مستورة» و«فتحة خير» بدمياط، فيتو
18 حجم الخط

في مشهد يعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة ودعم ريادة الأعمال، أطلقت محافظة دمياط بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مبادرتي "مستورة" و"فتحة خير"، كأول محافظة على مستوى الجمهورية تطبق هذه المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

دعم أصحاب الحرف اليدوية وصغار الصناع وتقديم خدمات مالية وتسويقية

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، أطلق بنك ناصر الاجتماعي المبادرتين بالتعاون مع المحافظة، بهدف دعم أصحاب الحرف اليدوية وصغار الصناع وتقديم خدمات مالية وتسويقية تساعدهم على تطوير مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

 

إطلاق مبادرتي «مستورة» و«فتحة خير» كأول تجربة على مستوى الجمهورية لدعم المرأة والمشروعات الصغيرة
إطلاق مبادرتي «مستورة» و«فتحة خير» كأول تجربة لدعم المرأة والمشروعات الصغيرة، فيتو

تمكين المرأة وتحسين مستوى المعيشة

تأتي مبادرة "مستورة" ضمن خطة الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل مستدام للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم قروض ميسرة مخصصة للمشروعات متناهية الصغر، سواء بنظام تمويل نقدي أو عيني، بفترات سداد تمتد حتى عامين، وبقيمة تمويل تبدأ من أربعة آلاف جنيه.

وانطلقت فعاليات المبادرتين من المدينة الصديقة للنساء، التي تعد مركزًا لتدريب السيدات بالمجان، ومن مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، بحضور سمر أحمد مدير المكتبة، ومنى عبدالله المنسق المجتمعي بوحدة السكان، ومنة أبوالخير منسق وحدة السكان بمركز دمياط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير فرص عمل حقيقية للنساء والفتيات.

دعم الشباب والمشروعات الإنتاجية

إلى جانب ذلك، يقدم بنك ناصر الاجتماعي مبادرة "فتحة خير" الموجهة للشباب من الجنسين بنفس آلية التمويل الميسر، لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي.

خطة للتوسع وزيادة المستفيدين

وتواصل وحدة السكان بمحافظة دمياط التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتوسيع نطاق المستفيدين من المبادرتين خلال الفترة المقبلة، دعمًا للأسر المنتجة وتحسين أوضاع المرأة الدمياطية، ودمجها في سوق العمل بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة داخل المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصحاب الحرف الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغيرة تحسين مستوى المعيشة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خطة الدولة عم المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية عزبة البرج

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتفقد أعمال الرصف بقرية التوفيقية (صور)

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

بعد اتهامها بالإساءة لأحد الأشخاص، الفنانة أميرة أديب: لا أملك صفحة على Facebook

في ظهورها الإعلامي الأول، جودي أحمد سعد تقتحم استوديو منى الشاذلي بطريقة مفاجئة (فيديو)

أحمد سعد: اشتغلت في النقاشة وبياع عيش وهذا الموقف عمري ما هنساه

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

ركزوا على السودان والنيل، السفارة الأمريكية تكشف كواليس لقاء مستشار ترامب وبدر عبد العاطي

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية