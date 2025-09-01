3624 مواطنا بشربين وجمصة استفادوا من أعمال 4 قوافل علاجية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القوافل العلاجية المجانية التي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس في قرى؛ أم الرزق ورأس الخليج بمركز شربين وإصلاح الغيط ومنشأة شومان بجمصة، وذلك على مدار يومين.

3624 مواطنا تلقوا العلاج بالمجان

وقد تلقى العلاج بالمجان 3624 مواطنا من القرى المشار اليها، وأكد المحافظ أن تنفيذ تلك القوافل يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

من جهته أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية المشار اليها استمرت على مدار يومين لتقدم خدماتها من خلال 9 عيادات، شملت: الباطنة استفاد منها 761 مواطنا والأطفال 635، والانف والاذن 228 والجلدية 686 مواطنا والجراحة298 مواطنا، والرمد 295 مواطنا والاسنان 214، والعظام 126 مواطنا، والنساء وتنمية الاسرة 381. كما قامت القوافل بإجراء، 410 أشعة عادية وموجات صوتية وسينية وتليفزيونية مضيفا ان اجمالي الخدمات التي تم تقديمها من خلال القوافل الاربعة بلغت 7395 خدمة طبية وعلاجية فضلا عن توفير 116 صنف ادوية لجميع التخصصات.

