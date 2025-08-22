الجمعة 22 أغسطس 2025
انطلاق القوافل الدعوية وعقد مقارئ قرآنية في مساجد الدقهلية (صور)

قوافل دعوية بمساجد
قوافل دعوية بمساجد الدقهلية، فيتو

 أعلن أوقاف الدقهلية عن انطلاق القافلة الدعوية إلى إدارة أوقاف محلة دمنة، حيث تشمل هذه القوافل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية عقب الصلاة بمساجد المحافظة.

انطلاق القوافل الدعوية بمساجد الدقهلية 

 وتأتي هذه القافلة ضمن جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحقيق رسالة المسجد الشاملة في التوجيه والتربية، وغرس القيم الدينية والوطنية لدى مختلف شرائح المجتمع.

 وذلك في إطار دورها الدعوي والعلمي٣ والتثقيفي، وتحت رعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وبحضور فضيلة الدكتور محمود حسن، مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ أحمد عبد النبي، مدير شئون الإدارات. 

