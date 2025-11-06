السنغال تستعد لمباراة البرازيل بقائمة نارية

18 حجم الخط

أعلن المدير الفني لمنتخب السنغال بابي تياو عن قائمة "أسود التيرانجا" استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وكينيا خلال شهر نوفمبر الجاري.

قائمة السنغال

وضمّت القائمة نخبة من أبرز نجوم المنتخب السنغالي، يتقدّمهم القائد كاليدو كوليبالي، والحارس إدوارد مندي، وساديو ماني، إلى جانب نيكولاس جاكسون، وبولاي ديا، وإليمان نداي.

وسيواجه المنتخب السنغالي نظيره البرازيلي يوم 15 نوفمبر الجاري، قبل أن يلتقي منتخب كينيا في 18 من الشهر نفسه، في إطار استعداداته للاستحقاقات القادمة.

وتأتي هذه المباريات الودية ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين ومواصلة بناء فريق قوي قادر على المنافسة في البطولات القارية والعالمية المقبلة.

