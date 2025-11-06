الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السنغال تستعد لمباراة البرازيل بقائمة نارية

السنغال
السنغال
18 حجم الخط

أعلن المدير الفني لمنتخب السنغال بابي تياو عن قائمة "أسود التيرانجا" استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وكينيا خلال شهر نوفمبر الجاري.

قائمة السنغال 

وضمّت القائمة نخبة من أبرز نجوم المنتخب السنغالي، يتقدّمهم القائد كاليدو كوليبالي، والحارس إدوارد مندي، وساديو ماني، إلى جانب نيكولاس جاكسون، وبولاي ديا، وإليمان نداي.

وسيواجه المنتخب السنغالي نظيره البرازيلي يوم 15 نوفمبر الجاري، قبل أن يلتقي منتخب كينيا في 18 من الشهر نفسه، في إطار استعداداته للاستحقاقات القادمة.

وتأتي هذه المباريات الودية ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين ومواصلة بناء فريق قوي قادر على المنافسة في البطولات القارية والعالمية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرازيل المدير الفني لمنتخب السنغال ساديو ماني كاليدو كوليبالي قائمة السنغال

مواد متعلقة

4 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

جوارديولا يتغزل في نجم مانشستر سيتي: سيقودنا للبطولات

4 مباريات قوية للمنتخبات العربية في كأس العالم للناشئين

لامين يامال يرد على جماهير كلوب بروج: "إذا كان لاعبا آخر لن تطلقوا صافرات ضده"

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

رويترز: أمريكا تعتزم إنشاء قاعدة في دمشق ضمن اتفاق أمني مع إسرائيل

لديهم ثروة طائلة ولا تهتم بسعر الديك الرومي، لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية (فيديو)

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

تفاصيل أولى جلسات استئناف محاكمة "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الدولة المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

المزيد
الجريدة الرسمية