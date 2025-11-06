4 مباريات قوية للمنتخبات العربية في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

يقام اليوم الخميس، 4 مباريات قوية للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر.

المغرب يواجه البرتغال

يلتقي منتخب المغرب نظيره البرتغالي وسط ترقّب كبير لجماهير شمال أفريقيا ومنتخب المغرب بروح التحدّي، والبرتغال تسعى لإثبات أنّها من القوى الأوروبية الصاعدة في هذه الفئة.

تونس تصطدم بالأرجنتين

لقاء مبكر للحسابات بين الأرجنتين، والتي دومًا من بين المرشحين، وتونس التي تطمح لإحداث مفاجأة عربية، ويحتمل أن تشهد المبارة إيقاعًا سريعًا وتنافسًا نشطًا من الطرفين.

الإمارات مع كرواتيا

تخوض الإمارات مباراة اليوم بعزيمة واضحة أمام كرواتيا التي تُعرف ببرامجها القوية في الفئات الصغيرة. فرصة للإمارات لكي تفرض نفسها وتحقق نتيجة إيجابية تبني عليها مشوارها.

قطر تواجه جنوب أفريقيا

المُضيف منتخب قطر أمام اختبار مهم أمام جنوب أفريقيا. أجواء جماهيرية كبيرة متوقعة، وستكون هذه المواجهة فرصة لقطر لإظهار حضوره القاري والعالمي في الفئات العمرية.

