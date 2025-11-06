الأسواق الخليجية تنهي الأسبوع على مكاسب طفيفة

18 حجم الخط

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الخميس، حيث عادت المؤشرات للتواجد في المنطقة الخضراء، مسجلة ارتفاعات طفيفة في معظم الأسواق الرئيسية.

السعودية: السوق الرئيسي يرتفع 0.43%

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.43%، ما يعادل 49 نقطة، ليصل إلى 11,305 نقطة.

وبلغت قيم التداول خلال الجلسة أكثر من 7 مليارات ريال، في جلسة شهدت انتعاشًا طفيفًا بعد تراجع سابق.

الكويت: مؤشر الكويت 50 يحقق ارتفاعًا طفيفًا

سجل مؤشر الكويت 50 ارتفاعًا بنسبة 0.19% بما يعادل 18 نقطة، ليصل إلى 8,642 نقطة، مع تداولات تجاوزت 45 مليون دينار كويتي، وسط توجه المستثمرين نحو القطاعات القيادية.

الإمارات: دبي وأبوظبي يسجلان مكاسب محدودة

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.45% أي 27 نقطة ليصل إلى 6,018 نقطة.

فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.07%، بما يعادل 7 نقاط ليصل إلى 10,023 نقطة، مع تداولات إجمالية تجاوزت 3 مليارات درهم.

شهدت الأسواق الخليجية نهاية أسبوع إيجابية، مع تحسن معنويات المستثمرين وعودة المؤشرات للمنطقة الخضراء بعد تذبذبات الأسبوع الماضي.

