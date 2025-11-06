الخميس 06 نوفمبر 2025
اقتصاد

الأسواق الخليجية تنهي الأسبوع على مكاسب طفيفة

البورصات الخليجيه
رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الخميس، حيث عادت المؤشرات للتواجد في المنطقة الخضراء، مسجلة ارتفاعات طفيفة في معظم الأسواق الرئيسية.

السعودية: السوق الرئيسي يرتفع 0.43%

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.43%، ما يعادل 49 نقطة، ليصل إلى 11,305 نقطة. 

وبلغت قيم التداول خلال الجلسة أكثر من 7 مليارات ريال، في جلسة شهدت انتعاشًا طفيفًا بعد تراجع سابق.

الكويت: مؤشر الكويت 50 يحقق ارتفاعًا طفيفًا

سجل مؤشر الكويت 50 ارتفاعًا بنسبة 0.19% بما يعادل 18 نقطة، ليصل إلى 8,642 نقطة، مع تداولات تجاوزت 45 مليون دينار كويتي، وسط توجه المستثمرين نحو القطاعات القيادية.

الإمارات: دبي وأبوظبي يسجلان مكاسب محدودة

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.45% أي 27 نقطة ليصل إلى 6,018 نقطة.

فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.07%، بما يعادل 7 نقاط ليصل إلى 10,023 نقطة، مع تداولات إجمالية تجاوزت 3 مليارات درهم.

شهدت الأسواق الخليجية نهاية أسبوع إيجابية، مع تحسن معنويات المستثمرين وعودة المؤشرات للمنطقة الخضراء بعد تذبذبات الأسبوع الماضي.

البورصات الخليجية المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية حنان رمسيس خبيرة اسواق المال بورصات الخليج المنطقة الخضراء تعاملات نهاية الأسبوع لمملكة العربية السعودية سوق ابوظبي مملكة العربية السعودية

