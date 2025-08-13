الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة اليوم الأربعاء وتباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية.


ففي المملكة العربية السعودية


ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.34% وتقدر بـ 37 نقطة ليصل إلى 10805 نقاط بقيم تداول تصل إلى 7 مليار ريال بنهاية جلسة التداول.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.93% وتقدر بـ 73 نقطة ليصل إلى 7771 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاري 50 مليون دينار.


وفي الإمارات


تواجدت المؤشرات في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.47% وتقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 6092 نقطة.
 

وفي أبوظبي انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.04%وتقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 10290 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليار درهم.

الاسواق الخليجية العربية السعودية أسواق الخليج السوق الرئيسى المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية المؤشرات مملكة العربية السعودية

