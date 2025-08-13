تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة اليوم الأربعاء وتباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية.
ففي المملكة العربية السعودية
ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.34% وتقدر بـ 37 نقطة ليصل إلى 10805 نقاط بقيم تداول تصل إلى 7 مليار ريال بنهاية جلسة التداول.
وفي الكويت
ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.93% وتقدر بـ 73 نقطة ليصل إلى 7771 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاري 50 مليون دينار.
وفي الإمارات
تواجدت المؤشرات في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.47% وتقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 6092 نقطة.
وفي أبوظبي انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.04%وتقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 10290 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليار درهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا