تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسه الخميس، وأداء الأسواق الخليجية، والتي مازال التباين يسيطر على أداء مؤشراتها.



ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11%وتقدر ب 12نقطة، ليصل إلى 10775 نقطة بقيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.



وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.06%وتقدر ب 7 نقاط ليصل إلى 7811 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.



وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.37% وتقدر ب 24 نقطة ليصل إلى 6114 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.01% وتقدر ب 1 نقطة ليصل إلى مستوى 10282 نقطة بقيم تداول إجمالية 3 مليارات ريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.