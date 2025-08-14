الجمعة 15 أغسطس 2025
تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسه الخميس، وأداء الأسواق الخليجية، والتي مازال التباين يسيطر على أداء مؤشراتها. 


ففي المملكة العربية السعودية 

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11%وتقدر ب 12نقطة، ليصل إلى 10775 نقطة بقيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.


وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.06%وتقدر ب 7 نقاط ليصل إلى 7811 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.


وفي الإمارات

 تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.37% وتقدر ب 24 نقطة ليصل إلى 6114 نقطة،  كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.01% وتقدر ب 1 نقطة ليصل إلى مستوى 10282 نقطة بقيم تداول إجمالية 3 مليارات ريال.

