الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال جلسة اليوم الأربعاء وتباين أداء المؤشرات الخليجية بعد عدة جلسات من الانخفاض والتواجد في المنطقة الحمراء.


ففي المملكة العربية السعودية


ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12 %و تقدر ب 10 نقاط ليصل إلى 10677 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.23% وتقدر ب 18 نقطة ليصل إلى 8048 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 50 مليون دينار.


وفي الإمارات

 
تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء
حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.18% وتقدر بـ 11 نقطة ليصل إلى 6021 نقطة  كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.68%وتقدر ب 70 نقطة ليصل إلى 10103 نقطة، بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.
وقد عادت المؤشرات للارتفاع بعد وصولها إلى مناطق دعم هامة وتدني أسعار العديد من الأسهم المتداولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العربية السعودية السوق الرئيسى المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية المؤشرات الخليجية خبيرة اسواق المال مملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات جلسة منتصف الأسبوع

خبيرة: البورصات الخليجية تكتسي باللون الأخضر خلال تعاملات اليوم

خبيرة ترصد تذبذب أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

فوز ترامب يصعد بالبورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

رئيس الزمالك الأسبق يناشد السيسي لإعادة أرض النادي في أكتوبر

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

كمال درويش: الأهلي تسيطر عليه مجموعة واحدة منذ 40 عاما، وهذه أزمة الزمالك

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads