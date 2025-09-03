خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال جلسة اليوم الأربعاء وتباين أداء المؤشرات الخليجية بعد عدة جلسات من الانخفاض والتواجد في المنطقة الحمراء.



ففي المملكة العربية السعودية



ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12 %و تقدر ب 10 نقاط ليصل إلى 10677 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.23% وتقدر ب 18 نقطة ليصل إلى 8048 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 50 مليون دينار.



وفي الإمارات



تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء

حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.18% وتقدر بـ 11 نقطة ليصل إلى 6021 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.68%وتقدر ب 70 نقطة ليصل إلى 10103 نقطة، بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

وقد عادت المؤشرات للارتفاع بعد وصولها إلى مناطق دعم هامة وتدني أسعار العديد من الأسهم المتداولة.

