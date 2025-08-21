تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة الخميس وأداء الأسواق الخليجية

والتي مازال التباين يسيطر علي أداءها وفي انتظار بيانات الاقتصاد الأمريكي وقرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة في ظل محاوله الولايات المتحدة تقوية الدولار أمام العملات بعد الضعف الذي اصابه ووصوله إلى أدنى مستويات لم يصل لها منذ 1973.

وفيما يلي عرض لأداء المؤشرات.



والبداية من المملكة العربية السعودية

والتي استهلّ مؤشرها الرئيسي تعاملات اليوم علي انخفاض حيث انخفض 0.01%وهي تقدر ب2نقطه ليصل الي 10875نقطه بقيم تداول تجاوز 7مليار ريال.



وفي الكويت



ارتفع موشر الكويت 50 بنسبه 0.13%وتقدر ب 10نقاط ليصل الي 7965نقطه بقيم تداول تصل الي 50مليون دينار.



وفي الإمارات



تواجدت موشرات الأسواق في المنطقه الحمراء

حيث انخفض موشر سوق دبي بنسبه0.01%وتقدر ب 3نقاط ليصل الي 6119نقطه ، كما انخفض موشر سوق أبوظبي بنسبة 0.03%وتقدر ب 4نقاط ليصل 10201 نقطه بقيم تداول إجماليه تجاوز 3مليار درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.