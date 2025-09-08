الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
اقتصاد

أداء متباين للأسواق الخليجية خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين

البورصات الخليجية
البورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء متباينا للأسواق الخليجية في تداولات جلسة الاثنين

ففي المملكه العربيه السعوديه

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% وتقدر بـ6 نقاط ليصل الى 10588 نقطة بقيم تداول تقارب 6 مليارات ريال.

 

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.04%وتقدر ب 4 نقاط ليصل إلى 8014 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.

 

وفي الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر دبي بنسبة 0.20%وتقدر ب 13 نقطة ليصل الي 5974 نقطة  في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.07% وتقدر بـ8 نقاط ليصل إلى 10040 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم والأسواق في انتظار اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة  كما أنها في انتظار قرار أوبك بلاس والمرتبط بتحديد كميات الإنتاج لتاثيره على أسعار النفط عالميا.

بورصة مسقط 

واختتم  مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 5078.18 نقطة هابطا بنحو  46.6 نقطة وبنسبة 0.91 % مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5124.80 نقطة.

وسجلت  قيمة التداول 21 مليونًا و660 ألفًا و598 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 26.3 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 17 مليونًا و152 ألفًا و489 ريالًا عُمانيًّا.

