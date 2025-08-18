تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الإثنين

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الإثنين، والتي مالت مؤشراتها للتواجد في المنطقة الخضراء بعد التذبذب في الأداء.



المملكة العربية السعودية



انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.30% وتقدر بـ 35 نقطة ليصل الي 10862 نقطة بقيم تداول تجاوز 7 مليار ريال.



الكويت



تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.07% وتقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 7863 نقطة بقيم تداول تجاوزت 45 مليون دينار.



الإمارات



تواجدت المؤشرات للأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.31% وتقدر ب 20 نقطة ليصل إلى 6145 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.15% وتقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 10237 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوزت 3 مليار درهم، والأسواق في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة لخفض تكلفة الاستثمار.

