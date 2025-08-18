الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الإثنين، والتي مالت مؤشراتها للتواجد في المنطقة الخضراء بعد التذبذب في الأداء. 


المملكة العربية السعودية


انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.30% وتقدر بـ 35 نقطة ليصل الي 10862 نقطة بقيم تداول تجاوز 7 مليار ريال.


الكويت 


تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.07% وتقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 7863 نقطة بقيم تداول تجاوزت 45 مليون دينار.


الإمارات


تواجدت المؤشرات للأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.31% وتقدر ب 20 نقطة ليصل إلى 6145 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.15% وتقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 10237 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوزت 3 مليار درهم، والأسواق في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة لخفض تكلفة الاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة الاسواق الخليجية العربية السعودية الفيدرالى الامريكى المملكة العربية السعودي المؤشر الرئيسى البورصة المؤشر الرئيسى لفيدرالى الامريكى قرار الفيدرالي الأمريكي

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات جلسة منتصف الأسبوع

خبيرة: البورصات الخليجية تكتسي باللون الأخضر خلال تعاملات اليوم

خبيرة ترصد تذبذب أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

فوز ترامب يصعد بالبورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads