الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية، في جلسة، الإثنين، والتي مالت مؤشراتها للتواجد في المنطقة الحمراء.


المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بالسعودية بنسبة 0.13% وتقدر بـ 13 نقطة ليصل لمستوى 10684 نقطة بقيم تداول تصل إلى 6.5 مليار ريال.


سوق المال بالكويت 


تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.02%، وتقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 7970 نقطة، بقيم تصل إلى 45 مليون دينار.


سوق المال الإماراتي 

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء حيث انخفض موشر سوق دبي  بنسبة 0.91% وتقدر بـ 55 نقطة ليصل إلى 6008 نقطة. 

كما تواجد مؤشر سوق أبو ظبي في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.45% وتقدر بنسبة 0.45% وتقدر بـ 46 نقطة ليصل إلى 10048 نقطة بقيم تداول إجمالية تصل الى 3 مليارات درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسواق الخليج الاسواق الخليجية العربية السعودية السوق الرئيسى المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودي موشر السوق

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات جلسة منتصف الأسبوع

خبيرة: البورصات الخليجية تكتسي باللون الأخضر خلال تعاملات اليوم

خبيرة ترصد تذبذب أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

تباين أداء أسواق المال الخليجية في جلسة الإثنين

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads