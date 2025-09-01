أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الإثنين
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية، في جلسة، الإثنين، والتي مالت مؤشراتها للتواجد في المنطقة الحمراء.
المملكة العربية السعودية
انخفض مؤشر السوق الرئيسي بالسعودية بنسبة 0.13% وتقدر بـ 13 نقطة ليصل لمستوى 10684 نقطة بقيم تداول تصل إلى 6.5 مليار ريال.
سوق المال بالكويت
تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.02%، وتقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 7970 نقطة، بقيم تصل إلى 45 مليون دينار.
سوق المال الإماراتي
تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء حيث انخفض موشر سوق دبي بنسبة 0.91% وتقدر بـ 55 نقطة ليصل إلى 6008 نقطة.
كما تواجد مؤشر سوق أبو ظبي في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.45% وتقدر بنسبة 0.45% وتقدر بـ 46 نقطة ليصل إلى 10048 نقطة بقيم تداول إجمالية تصل الى 3 مليارات درهم.
