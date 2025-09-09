تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، حيث سيطر التباين علي أداء المؤشرات في بداية الجلسة ثم عادت للتواجد في المنطقة الخضراء مرة أخرى.



ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% وتقدر ب 9 نقاط ليصل الى 10505 نقطة بقيم تداول تجاوزت 6 مليارات ريال.



وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.77% وتقدر ب 63 نقطة ليصل إلى 8069 نقطة بقيم تداول تجاوزت الـ 45 مليون دينار.



وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.38% وتقدر بـ23 نقطة ليصل إلى 5960 نقطة.



كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.26% وتقدر بـ27 نقطة ليصل إلى 9985 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز الـ 3 مليارات درهم.

