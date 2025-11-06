أول حادث بعد فوز زهران ممداني، لحظة انفجار سيارة في نيويورك يثير المخاوف (فيديو)

18 حجم الخط

انفجار سيارة في نيويورك، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانفجار سيارة في نيويورك، وهي أول حادثة لانفجار سيارة بعد فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك في الانتخابات الأمريكية.

لحظة إنفجار سيارة في نيويورك

وأصيب 6 رجال إطفاء على الأقل جراء انفجار السيارة المفاجئ في منطقة برونكس بمدينة نيويورك، وتواصل الشرطة التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

وأكد شهود العيان أن سيارة كانت متوقفة في حي برونكس بمدينة نيويورك، انفجرت بشكل مفاجئ، ما تسبب في اندلاع حريق هائل وإصابة رجال الإطفاء، الذيت نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.

- أصيب 5 رجال إطفاء على الأقل جراء انفجار سيارة في منطقة برونكس بمدينة نيويورك، وتواصل الشرطة التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار. pic.twitter.com/Pf5vnZQ6tj — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) November 6, 2025

وكشفت تقارير أمريكية أن انفجار السيارة كان يشبه "كرة نارية ضخمة"، ووصف شهود العيان أن انفجار السيارة أحدث دويا هائلا، هز أرجاء المنطقة وأثار حالة من الذعر بين السكان، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

كما رصد النشطاء مقاطع فيديو، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووثقت لحظة الانفجار، حيث أظهرت المقاطع اشتعال النار في السيارة وارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة، التي غطت سماء المنطقة، وظهرت سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على النيران، التي امتدت إلى محيط المكان وسط حالة من الاستنفار الأمني.

إصابة 6 من رجل الأطفاء في الحادث

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن 6 من رجال الإطفاء أُصيبوا أثناء تعاملهم مع الحريق الذي نتج عن الانفجار، وتم نقلهم إلى مستشفى "جاكوبي" في نيويورك للوقوف على حالتهم الصحية وتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت الإصابة ما بين حروق طفيفة ومتوسطة.

انفجار سيارة في نيويورك وإصابة 6 من رجال الإطفاء، فيتو

وأشارت إدارة الإطفاء في نيويورك، أن الانفجار وقع أثناء تعامل الفرق مع حريق أمام مبنى يقع بين شارعي إنترفيل وكيلي، في منطقة لونجوود، وباشرت السلطات الأمنية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الانفجار وملابساته، ولم تُعلن الحصيلة النهائية للإصابات أو حجم الأضرار المادية حتى الآن.

وتحاول التحقيقات كشف ملابسات الحادث، لتحديد ما إذا كان الانفجار عرضيًا أم ناجمًا عن عوامل أخرى، مع توقعات بصدور بيان رسمي من إدارة الإطفاء والشرطة خلال ساعات، لتوضيح ملابسات الحادث.

وأثار الحادث حالة من المخاوف لدى سكان المنطقة وفي مدينة نيويورك، وعلق بعض النشطاء قائلين: "إن الحادث هو الأول من نوعه، جاء بعد ساعات من إعلان عن فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.