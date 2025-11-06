الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

أول حادث بعد فوز زهران ممداني، لحظة انفجار سيارة في نيويورك يثير المخاوف (فيديو)

لحظة إنفجار سيارة
لحظة إنفجار سيارة في نيويورك، فيتو
18 حجم الخط

انفجار سيارة في نيويورك، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانفجار سيارة في نيويورك، وهي أول حادثة لانفجار سيارة بعد فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك في الانتخابات الأمريكية.

لحظة إنفجار سيارة في نيويورك

وأصيب 6 رجال إطفاء على الأقل جراء انفجار السيارة المفاجئ في منطقة برونكس بمدينة نيويورك، وتواصل الشرطة التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

وأكد شهود العيان أن سيارة كانت متوقفة في حي برونكس بمدينة نيويورك، انفجرت بشكل مفاجئ، ما تسبب في اندلاع حريق هائل وإصابة رجال الإطفاء، الذيت  نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وكشفت تقارير أمريكية أن انفجار السيارة كان يشبه "كرة نارية ضخمة"، ووصف شهود العيان أن انفجار السيارة أحدث دويا هائلا، هز أرجاء المنطقة وأثار حالة من الذعر بين السكان، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

كما رصد النشطاء مقاطع فيديو، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووثقت لحظة الانفجار، حيث أظهرت المقاطع اشتعال النار في السيارة وارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة، التي غطت سماء المنطقة، وظهرت سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على النيران، التي امتدت إلى محيط المكان وسط حالة من الاستنفار الأمني.

إصابة 6 من رجل الأطفاء في الحادث

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن 6 من رجال الإطفاء أُصيبوا أثناء تعاملهم مع الحريق الذي نتج عن الانفجار، وتم نقلهم إلى مستشفى "جاكوبي" في نيويورك للوقوف على حالتهم الصحية وتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت الإصابة ما بين حروق طفيفة ومتوسطة.

انفجار سيارة في نيويورك وإصابة 6 من رجال الإطفاء، فيتو
انفجار سيارة في نيويورك وإصابة 6 من رجال الإطفاء، فيتو

وأشارت إدارة الإطفاء في نيويورك، أن الانفجار وقع أثناء تعامل الفرق مع حريق أمام مبنى يقع بين شارعي إنترفيل وكيلي، في منطقة لونجوود، وباشرت السلطات الأمنية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الانفجار وملابساته، ولم تُعلن الحصيلة النهائية للإصابات أو حجم الأضرار المادية حتى الآن.

وتحاول التحقيقات كشف ملابسات الحادث، لتحديد ما إذا كان الانفجار عرضيًا أم ناجمًا عن عوامل أخرى، مع توقعات بصدور بيان رسمي من إدارة الإطفاء والشرطة خلال ساعات، لتوضيح ملابسات الحادث.

وأثار الحادث حالة من المخاوف لدى سكان المنطقة وفي مدينة نيويورك، وعلق بعض النشطاء قائلين: "إن الحادث هو الأول من نوعه، جاء بعد ساعات من إعلان عن فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنفجار سيارة في نيويورك مدينة نيويورك كرة نارية ضخمة لحظة انفجار سيارة في نيويورك رجال الاطفاء فوزر زهران ممداني

مواد متعلقة

ترامب: الولايات المتحدة فقدت شيئًا من سيادتها بفوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك

زهران ممداني: سكان نيويورك يواجهون استبداد إدارة ترامب وأزمة غلاء المعيشة

بعد فوز زهران ممداني، وزير الشتات الإسرائيلي يدعو يهود نيويورك للهجرة إلى تل أبيب

ترامب يهاجم نظام التصويت الأمريكي بعد فوز زهران ممداني بعمدة نيويورك

الأكثر قراءة

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

السعودية تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الذهب يستهل تعاملات الخميس بارتفاع وهذا العيار يسجل 6085 جنيها

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 6-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية