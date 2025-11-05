الأربعاء 05 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يهاجم نظام التصويت الأمريكي بعد فوز زهران ممداني بعمدة نيويورك

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على نظام التصويت في الولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه "كارثي ويحتاج إلى تعديل فوري"، وذلك عقب إعلان انتخاب زهران ممداني عمدة لـ نيويورك.

وأكد ترامب أن التصويت بالبريد السريع يمثل أحد أكبر مصادر الفساد الانتخابي في البلاد، مشددًا على أنه "يفتح الباب أمام التلاعب بالإرادة الشعبية ويقوّض نزاهة الانتخابات".

تحفّظ على نظام تأكيد الترشيح

وفي تصريحاته، أشار ترامب إلى أن نظام تأكيد الترشيح الحالي في مجلس الشيوخ "يحرم الرئيس الأمريكي من حقه الدستوري في اختيار القضاة العاملين بالمحاكم"، معتبرًا أن هذا النظام يُقيد صلاحيات الرئيس ويعطل سير العدالة في البلاد.

انتقادات لتكتيك المماطلة التشريعية

وتطرق ترامب إلى ما وصفه بـ"تكتيك المماطلة التشريعية" داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكدًا أنه يمثل "القضية الأكبر التي تمنع البلاد من التحرك إلى الأمام".
وأضاف أن استمرار مثل هذه التكتيكات يعرقل إقرار القوانين ويشلّ النظام السياسي، داعيًا إلى إصلاحات جذرية تضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق التوازن بين السلطات.

دعوة ترامب إلى إصلاح شامل

وفي ختام تصريحاته، شدد ترامب على ضرورة "تحريك عجلة الإصلاح السياسي" في الولايات المتحدة، قائلًا:"علينا أن نجعل بلادنا تتحرك من جديد. لا يمكن لأمة عظيمة أن تبقى رهينة لأنظمة بيروقراطية ومعطّلة".

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مراجعة شاملة لأنظمة التصويت والتشريع، لضمان نزاهة الانتخابات وحماية الديمقراطية الأمريكية من التآكل.

