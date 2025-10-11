السبت 11 أكتوبر 2025
قتلى ومفقودون في انفجار داخل مصنع متفجرات للجيش الأمريكي في ولاية تينيسي (فيديو)

انفجار داخل مصنع
انفجار داخل مصنع متفجرات للجيش الأمريكي، فيتو

وقع انفجار ضخم داخل مصنع متفجرات تابع الجيش الأمريكي في ولاية تينيسي، وسط تقارير عن فقدان 19 شخصًا ومقتل وإصابة العشرات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الانفجار حدث في المصنع العسكري الواقع بمقاطعة "هيكمان"، وتسبب بأضرار جسيمة في مرافقه ومحيطه. 


وقال كريس ديفيس قائد شرطة مقاطعة همفريز في مؤتمر صحفي عن الانفجار "نؤكد حاليًّا أننا نبحث عن 19 شخصًا. هناك قتلى. لا أريد تحديد رقم".

ولم تحدد السلطات سبب الانفجار، الذي وصفه ديفيس بـ"المدمر"، مشيرًا إلى أن التحقيق قد يستغرق عدة أيام.

وأظهرت لقطات جوية أن الانفجار دمر أحد مباني المنشأة الواقعة بالقرب من التل، وخلف حطامًا وأدخنة متصاعدة.

وقال بعض سكان مدينة لوبليفيل القريبة من الموقع لوكالة "أسوشيتد برس"، إنهم شعروا باهتزاز منازلهم جراء الانفجار.

وتعمل شركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز إن مكيوان" في مجال تصنيع المتفجرات، والأجهزة لأغراض عسكرية، وفضائية، وصناعية.

