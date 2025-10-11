قتلى ومفقودون في انفجار داخل مصنع متفجرات للجيش الأمريكي في ولاية تينيسي (فيديو)

وقع انفجار ضخم داخل مصنع متفجرات تابع الجيش الأمريكي في ولاية تينيسي، وسط تقارير عن فقدان 19 شخصًا ومقتل وإصابة العشرات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الانفجار حدث في المصنع العسكري الواقع بمقاطعة "هيكمان"، وتسبب بأضرار جسيمة في مرافقه ومحيطه.



وقال كريس ديفيس قائد شرطة مقاطعة همفريز في مؤتمر صحفي عن الانفجار "نؤكد حاليًّا أننا نبحث عن 19 شخصًا. هناك قتلى. لا أريد تحديد رقم".

ولم تحدد السلطات سبب الانفجار، الذي وصفه ديفيس بـ"المدمر"، مشيرًا إلى أن التحقيق قد يستغرق عدة أيام.

وأظهرت لقطات جوية أن الانفجار دمر أحد مباني المنشأة الواقعة بالقرب من التل، وخلف حطامًا وأدخنة متصاعدة.

🚨#BREAKING: At least 19 people are missing after an explosion at a Tennessee bomb factory.



All nineteen employees were inside the building at the time, and all of them remain unaccounted for.



Please pray for the families of these workers. pic.twitter.com/8fn6cL3m6v — Matt Van Swol (@matt_vanswol) October 10, 2025

وقال بعض سكان مدينة لوبليفيل القريبة من الموقع لوكالة "أسوشيتد برس"، إنهم شعروا باهتزاز منازلهم جراء الانفجار.

وتعمل شركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز إن مكيوان" في مجال تصنيع المتفجرات، والأجهزة لأغراض عسكرية، وفضائية، وصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.