بعد فوز زهران ممداني، وزير الشتات الإسرائيلي يدعو يهود نيويورك للهجرة إلى تل أبيب

أثار فوز السياسي الأمريكي المسلم زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك ردود فعل متباينة، حيث شنّ وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي هجومًا لاذعًا على نتيجة الانتخابات، معتبرًا أنها "تشكل خطرًا على هوية المدينة وتاريخها".

وزير الشتات الإسرائيلي: نيويورك سلّمت مفاتيحها لمؤيد لحماس

وقال شيكلي في تغريدة عبر موقع “إكس”، إن نيويورك، التي كانت رمزًا للحرية العالمية، سلّمت مفاتيحها إلى مؤيد لحركة حماس، على حدّ تعبيره وزعمه.

وأضاف أن "خيار سكان نيويورك يقوّض الأسس التي بُنيت عليها المدينة، تلك التي وفّرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن التاسع عشر"، مؤكدًا أن المدينة كانت دومًا معقلًا لأكبر جالية يهودية خارج إسرائيل.

دعوة يهود نيويورك للهجرة إلى إسرائيل

وفي تصريحاته المثيرة للجدل، دعا وزير الشتات الإسرائيلي يهود نيويورك إلى التفكير إيجابيًا في تحديد مكانهم الجديد داخل أرض إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل "ستظل الملاذ الآمن والطبيعي لكل يهودي يشعر بالتهديد أو الغربة".

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي حربه العنصرية ضد كل من ينتقد جرائمه في قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 69 ألف شهيد ومئات آلاف الجرحى، إلى جانب تدمير ما يقارب 80% من مباني القطاع، وقتل عشرات آلاف الأطفال والنساء والمسنين، واستهداف المستشفيات ومدارس الإيواء وخيام النازحين، وقتل مئات الإعلاميين والأطباء والمسعفين والممرضين، فضلًا عن تجويع السكان وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

وفي سياق موازٍ، أثار انتخاب زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك الأمريكية موجة غضب واسعة داخل الأوساط السياسية في إسرائيل، إذ وصف مسؤولون إسرائيليون هذا التطور بأنه "مقلق للغاية"، متهمين ممداني بالعداء لإسرائيل ولليهود.

وأصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، بيانًا وصف فيه انتخاب ممداني بأنه "عار سيُخلد في الذاكرة"، واتهم العمدة الجديد بأنه "مؤيد لحماس ومعادٍ للسامية وعدو لإسرائيل".

