السلطات الأمريكية تعلق العمل بمطار بوفالو بعد انفجار سيارة مفخخة على الحدود مع كندا
علقت السلطات الأمريكية العمل بمطار بوفالو الدولي بنياجرا في ولاية نيويورك من بين ذلك هبوط وإقلاع الطائرات بعد انفجار سيارة مفخخة على الحدود مع كندا.
وقال البيت الأبيض لقد تم إطلاع بايدن على الانفجار وإنه يراقب التطورات.
وفي وقت سابق أفادت قناة "فوكس نيوز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في تفجير سيارة مفخخة على جسر بين الولايات المتحدة وكندا كمحاولة "هجوم إرهابي" وأسفر عن مقتل 2 من ركاب السيارة وإصابة أحد حرس الحدود.
بدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الحكومة الكندية تعمل على جمع المعلومات عن الانفجار الذي وقع على الحدود مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السلطات الكندية تتواصل مع السلطات الأمريكية بخصوص الحادث.
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أمس الأربعاء، تفاصيل حادث انفجار سيارة على جسر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا.
وأعلن الـ"إف بي آي" فتح تحقيق حول حادث انفجار سيارة عند جسر قوس قزح، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا عند شلالات نياجرا، حيث أسفر الحادث عن مقتل شخصين كانا في السيارة وإصابة ضابط".
فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل مع الحادث باعتباره "محاولة هجوم إرهابي"، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى مقتل شخصين كانا في السيارة، وإصابة ضابط من حرس الحدود.
وأضافت التقارير الإعلامية بأن السيارة كانت بها كمية من المتفجرات، وكانت تحاول التوجه نحو مبنى ضباط الحدود، لافتة إلى إغلاق جميع المعابر بين غربي ولاية نيويورك وكندا عقب الانفجار.
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