الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: الولايات المتحدة فقدت شيئًا من سيادتها بفوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك

زهران ممداني، فيتو
زهران ممداني، فيتو
18 حجم الخط

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، قائلًا: إن هذا الفوز يعني أن “الولايات المتحدة فقدت شيئًا من سيادتها يوم أمس”.

تحولات سياسية في الولايات المتحدة

وأشار ترامب، في تصريحات مقتضبة، إلى أن نتائج الانتخابات المحلية، خاصة في المدن الكبرى، تعكس تحولات سياسية وتأثيرات غير متوقعة على الحزب الجمهوري، مضيفًا أن هذه التطورات ستتم مناقشتها داخليًا مع قيادات حزبه.

تغير المزاج السياسي في الولايات المتحدة

ويرى مراقبون أن فوز ممداني، المعروف بمواقفه التقدمية ودعمه لحقوق الفلسطينيين، يمثل رسالة انتخابية قوية للحزب الديمقراطي ويشير إلى تغيّر المزاج السياسي في المدن الكبرى، بما فيها نيويورك.

من جانبه وجه عمدة نيويورك الجديد  زهران ممداني انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن سكان نيويورك يواجهون استبداد سياساته وأزمات  متصاعدة في القدرة على تحمل التكاليف المعيشية.
وقال ممداني في تصريح مقتضب، مساء الأربعاء، إن «المدينة التي لطالما كانت رمزًا للفرص باتت اليوم تواجه ضغوطًا اقتصادية خانقة بسبب قرارات واشنطن».

أزمة معيشية متفاقمة في نيويورك


وأوضح زهران ممداني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على فئة محددة، بل تطال الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود على حد سواء، مشيرًا إلى أن أسعار السكن والطاقة والمواصلات تشهد «ارتفاعًا غير مسبوق».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب زهران ممداني ممداني نيويورك عمدة نيويورك الرئيس الأمريكى الولايات المتحدة

مواد متعلقة

زهران ممداني: سكان نيويورك يواجهون استبداد إدارة ترامب وأزمة غلاء المعيشة

بعد فوز زهران ممداني، وزير الشتات الإسرائيلي يدعو يهود نيويورك للهجرة إلى تل أبيب

ترامب يهاجم نظام التصويت الأمريكي بعد فوز زهران ممداني بعمدة نيويورك

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

نقابة المهن الرياضية تنظم مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية البدنية

حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads