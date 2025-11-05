ترامب: الولايات المتحدة فقدت شيئًا من سيادتها بفوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك

18 حجم الخط

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، قائلًا: إن هذا الفوز يعني أن “الولايات المتحدة فقدت شيئًا من سيادتها يوم أمس”.

تحولات سياسية في الولايات المتحدة

وأشار ترامب، في تصريحات مقتضبة، إلى أن نتائج الانتخابات المحلية، خاصة في المدن الكبرى، تعكس تحولات سياسية وتأثيرات غير متوقعة على الحزب الجمهوري، مضيفًا أن هذه التطورات ستتم مناقشتها داخليًا مع قيادات حزبه.

تغير المزاج السياسي في الولايات المتحدة

ويرى مراقبون أن فوز ممداني، المعروف بمواقفه التقدمية ودعمه لحقوق الفلسطينيين، يمثل رسالة انتخابية قوية للحزب الديمقراطي ويشير إلى تغيّر المزاج السياسي في المدن الكبرى، بما فيها نيويورك.

من جانبه وجه عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن سكان نيويورك يواجهون استبداد سياساته وأزمات متصاعدة في القدرة على تحمل التكاليف المعيشية.

وقال ممداني في تصريح مقتضب، مساء الأربعاء، إن «المدينة التي لطالما كانت رمزًا للفرص باتت اليوم تواجه ضغوطًا اقتصادية خانقة بسبب قرارات واشنطن».

أزمة معيشية متفاقمة في نيويورك



وأوضح زهران ممداني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على فئة محددة، بل تطال الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود على حد سواء، مشيرًا إلى أن أسعار السكن والطاقة والمواصلات تشهد «ارتفاعًا غير مسبوق».

