الأربعاء 05 نوفمبر 2025
خارج الحدود

زهران ممداني: سكان نيويورك يواجهون استبداد إدارة ترامب وأزمة غلاء المعيشة

زهران ممداني، فيتو
زهران ممداني، فيتو
وجّه عمدة نيويورك الجديد  زهران ممداني انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن سكان نيويورك يواجهون استبداد سياساته وأزمات  متصاعدة في القدرة على تحمل التكاليف المعيشية.
وقال ممداني في تصريح مقتضب، مساء الأربعاء، إن «المدينة التي لطالما كانت رمزًا للفرص باتت اليوم تواجه ضغوطًا اقتصادية خانقة بسبب قرارات واشنطن».

 

أزمة معيشية متفاقمة في نيويورك

وأوضح زهران ممداني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على فئة محددة، بل تطال الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود على حد سواء، مشيرًا إلى أن أسعار السكن والطاقة والمواصلات تشهد «ارتفاعًا غير مسبوق».

 

التزام زهران ممداني بخدمة سكان المدينة

وأكد عمدة نيويورك الجديد التزامه بالعمل على تخفيف أعباء المعيشة وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، مضيفًا أن إدارته ستتخذ خطوات عاجلة لمواجهة ما وصفه بـ«سياسات التهميش الاقتصادي» التي تركت أثرًا عميقًا في حياة ملايين السكان.

في سياق متصل، شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على نظام التصويت في الولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه "كارثي ويحتاج إلى تعديل فوري"، وذلك عقب إعلان انتخاب زهران ممداني عمدة لـ نيويورك.

وأكد ترامب أن التصويت بالبريد السريع يمثل أحد أكبر مصادر الفساد الانتخابي في البلاد، مشددًا على أنه "يفتح الباب أمام التلاعب بالإرادة الشعبية ويقوّض نزاهة الانتخابات".

وفي تصريحاته، أشار ترامب إلى أن نظام تأكيد الترشيح الحالي في مجلس الشيوخ "يحرم الرئيس الأمريكي من حقه الدستوري في اختيار القضاة العاملين بالمحاكم"، معتبرًا أن هذا النظام يُقيد صلاحيات الرئيس ويعطل سير العدالة في البلاد.

وتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ما وصفه بـ"تكتيك المماطلة التشريعية" داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكدًا أنه يمثل "القضية الأكبر التي تمنع البلاد من التحرك إلى الأمام".

