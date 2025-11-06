تصدير 7500 طن مواد غذائية إلى الصومال عبر ميناء السويس

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي في موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (13) سفينة وتم تداول (17000) طن بضائع و(527) شاحنة و(583) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (2500) طن بضائع و(224) شاحنة و(562) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14500) طن بضائع و(303) شاحنة و(21) سيارة.

شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما غادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس والحرية 1.

فيما شهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(243) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين ونيو عقبة.

وشهد ميناء السويس البحري استقبال السفينة SEA WAVE على متنها 500 سيارة ملاكي بوزن 1000 طن قادمة من جدة بينما غادرت السفينة KHALED A على متنها 7500 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1144 راكبا.

