الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصدير 7500 طن مواد غذائية إلى الصومال عبر ميناء السويس

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي في موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (13) سفينة وتم تداول (17000) طن بضائع و(527) شاحنة و(583) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات (2500) طن بضائع و(224) شاحنة و(562) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14500) طن بضائع و(303) شاحنة و(21) سيارة.

شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة  ALCUDIA EXPRESS  بينما غادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس والحرية 1. 

فيما شهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(243) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين ونيو عقبة.

وشهد ميناء السويس البحري استقبال السفينة SEA WAVE على متنها 500 سيارة ملاكي بوزن 1000 طن قادمة من جدة بينما غادرت السفينة KHALED A على متنها 7500 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال. 

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1144 راكبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائرة الجمركية لامتياز موانئ دبي أكبر مواني مصر موانئ البحر الأحمر ميناء السويس البحري ميناء سفاجا

مواد متعلقة

الأحد، انطلاق قمة النقل الذكي لعرض أبرز مشروعات الوزارة

تداول 14 الف طن و1116 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

التفاصيل الكاملة للمونوريل قبل تشغيله رسميا (إنفوجراف)

الاتوبيس الترددي يمهد لمشروع مد مترو شبرا الى الطريق الدائرى

بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم الأربعاء

قبل تشغيله، تعرف على تفاصيل مشروع مونوريل شرق النيل

باستثمارات 12 مليون دولار، رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد مشروع "إتش أند إل" الكورية للملابس الجاهزة

تداول 64 ألف طن و534 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

السعودية تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الذهب يستهل تعاملات الخميس بارتفاع وهذا العيار يسجل 6085 جنيها

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 6-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية