الاتوبيس الترددي يمهد لمشروع مد مترو شبرا الى الطريق الدائرى

تعمل هيئة الانفاق خلال الفترة القادمة على إعادة دراسات مشروع مد مترو الانفاق من محطة مترو شبرا الخيمة الى منطقة الدائرى وذلك لربط المترو بمحطه الأتوبيس الترددى.

مشروع مد مترو الأنفاق حتى منطقة الدائري

ومن المقرر اعادة الدراسات السابقة للمشروع لتنقيتها وفقا لمقترح الربط مع الاتوبيس الترددى وذلك فى اطار مشروع الربط السككى لربط كافة وسائل النقل ببعضها البعض.

جدير بالذكر ان مشروع مد مترو الخط الثانى سبق وتم اقتراحة وتم التراجع عنه قبل ان يتم انشاء الاتوبيس الترددى ولكن الاتوبيس الترددى اعاد احياء المشروع واثبت مدى اهميته وجدوى المشروع الاقتصادية.

وكانت أسباب الإلغاء سابقا كما يلي

إلغاء مشروع مد خط مترو الأنفاق الثاني إلى قليوب، على الرغم من أنه كان قيد الدراسة، وذلك لأسباب منها ارتفاع تكلفة المشروع وعدم جدواه الاقتصادية في الوقت الحالي.

بدلًا من ذلك، تُركز وزارة النقل على تطوير شبكات النقل الأخرى، مثل تحديث خطوط السكك الحديدية التقليدية وزيادة كفاءتها لخدمة المواطنين في تلك المناطق.

المشروع السابق: كان هناك مخطط لمد الخط الثاني من شبرا الخيمة إلى قليوب بطول حوالي 8.7 كيلومتر، لكن تم تجميده.

أسباب الإلغاء: ارتفاع تكلفة المشروع التي قُدرت بنحو 10 مليارات جنيه. عدم الجدوى الاقتصادية بناءً على الدراسات التي أجريت. كثافة المباني في المسار المقترح مما يجعل التنفيذ صعبًا ومكلفًا.



