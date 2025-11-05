الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تداول 14 الف طن و1116 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن نشاط حركة تداول البضائع والشاحنات بالميناء.

وصول 497 سيارة لميناء بورتوفيق

وأوضح المركز أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع و1116 شاحنة و86 سيارة، فيما شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و525 شاحنة و61  سيارة، وشملت حركة الصادرات 10000) طن بضائع و591 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCudia Expess، بينما تغادر السفينتين Poseidon Express والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Express والحرية وغادرت السفينة ALCudia Expess. 

وشهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و503 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيو عقبة. استقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE وعلى متنها 497 سيارة قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2200 راكبا بموانيها. 

البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات

الجريدة الرسمية