تداول 64 ألف طن و534 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي بموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم بلغ (11) سفينة وتم تداول (64000) طن بضائع و(534) شاحنة و(78) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (3500) طن بضائع و(319) شاحنة و(70) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (60500) طن بضائع و(215) شاحنة و(8) سيارة.

شهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهم AGGELIKI ،ALCUDIA EXPRESS وبريدج بينما غادرت السفينة GREAT HAN على متنها (55000) طن فوسفات تصدير إلى الصين، كما غادرت ايضا ثلاث سفن وهي PILECKI، بوسيدون اكسبريس والحرية 1.

تداول ميناء نويبع (2155) طن بضائع و(179) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين ونيو عقبة.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 774 راكبا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.