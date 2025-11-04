الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
تداول 64 ألف طن و534 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي بموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم بلغ (11) سفينة وتم تداول (64000) طن بضائع و(534) شاحنة و(78) سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

شملت حركة الواردات (3500) طن بضائع و(319) شاحنة و(70) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (60500) طن بضائع و(215) شاحنة و(8) سيارة.
شهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهم AGGELIKI  ،ALCUDIA EXPRESS وبريدج بينما غادرت السفينة GREAT HAN على متنها (55000) طن فوسفات تصدير إلى الصين، كما غادرت ايضا ثلاث سفن وهي PILECKI، بوسيدون اكسبريس والحرية 1.

 تداول ميناء نويبع (2155) طن بضائع و(179) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين ونيو عقبة. 
سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 774 راكبا.
 

الجريدة الرسمية