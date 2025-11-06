"رامي رمضان" يرفع راية مصر بالصين.. 4 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للكونغ فو

الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظات

حصد الطالب رامي رمضان محمد رمضان، مدرسة ستيم بالعبور مديرية التربية والتعليم بـالقليويية على 4 ميداليات متنوعة في بطولة العالم العاشرة للكونغ فو للأساليب التقليدية، التي أقيمت في إمشيان بالصين.

التحفظ على 2.5 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل تداوله بالأسواق في القليوبية

تخصيص 10 أماكن لتلقي لقاح الأنفلونزا في القليوبية

 

وجاء تتويج رامي رمضان بالميداليات خلال الفترة من 14 إلى 21 أكتوبر الماضي، حيث أثبت تفوقه ومهارته الكبيرة في المنافسة على المستوى الدولي. وقد تنوعت إنجازاته لتشمل.
• ميدالية ذهبية
• ميداليتان فضيتان
• ميدالية برونزية

تقدم مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية  بالتهنئة للطالب رامي رمضان على هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا على فخر المديرية بطلابها المتميزين في كافة المجالات، وتشجيعهم على مواصلة التفوق والتميز.

جدير بالذكر لاقى الإنجاز ترحيبًا واسعًا في الأوساط التعليمية والرياضية، حيث أثبت رامي رمضان، طالب الصف الثالث الثانوي، أن الجمع بين التفوق العلمي والتميز الرياضي هو السبيل إلى تحقيق النجاح على الصعيد العالمي.

كما أشاد  بالجهود الكبيرة التي بذلها الطالب للوصول إلى منصات التتويج العالمية، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية والدراسية.

الجريدة الرسمية