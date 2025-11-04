الدفع بـ3 سيارات للسيطرة على حريق حاوية بالطريق الزراعي في القليوبية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، في السيطرة على حريق شب داخل حاوية مخلفات أمام أحد مصانع الحديد بالطريق الزراعي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وسط انتشار أمني مكثف وبتعامل سريع من رجال الإطفاء.

تلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل حاوية تحتوي على مخلفات صناعية أمام مصنع حديد على الطريق الزراعي، فتم على الفور الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى المصنع والمناطق المجاورة، كما تم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين.

وتواصل القوات أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لبيان أسباب الحريق وملابساته.

