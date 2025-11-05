تخصيص 10 أماكن لتلقي لقاح الأنفلونزا في القليوبية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الشئون الصحية تخصيص 10 أماكن لتلقى لقاح الأنفلونزا في القليوبية والتي توفر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين بأنحاء المحافظة حيث يتواجد فريق صحي مدرب لتقديم خدمه تطعيم لقاح الإنفلونزا.

تخصيص 10 أماكن لتلقى لقاح الأنفلونزا في القليوبية

أوضح الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن اللقاح متوافر في أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في القليوبية من خلال فرق طبية مدربة موزعة علي أنحاء المحافظة كالتالي:

- مكتب صحة رابع بنها المركز الطبي العام بجوار الإسعاف المركزي ومستشفى التأمين الصحي ببنها

- مكتب صحة صحة حجازی شارع محكمة شبرا الخيمة

- المركز الطبي بكفر شكر علي الطريق السريع بنها المنصورة بحوار الإسعاف

- مركز طبى الشباب بالعبور إسكان الشباب امام سنتر الياسمين

- مكتب صحة الخانكة الاول منطقة المثلث الخانكة

- مركز طبي بهتيم ثان الشارع الجديد بجوار التوحيد والنور

- مكتب صحة ثان شبين القناطر الوكلاء بجوار مركز النهار

- مركز طبي طوخ مجلس مدينة طوخ

- صحة القناطر الخيرية اول بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي

- مركز طبي قليوب المحطة بجوار مستشفى حميات قليوب



أوضح وكيل وزارة الصحة أن التطعيم متوافر في أماكن تلقى لقاح الأنفلونزا في القليوبية حيث يحمى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60 % ومن العدوى الشديدة بنسبة تتجاوز 90% وأنه آمن وفعال وهام ويفضل الحصول عليه خلال فصل الشتاء

