الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تخصيص 10 أماكن لتلقي لقاح الأنفلونزا في القليوبية

أماكن لتلقى لقاح
أماكن لتلقى لقاح الأنفلونزا في القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية الشئون الصحية تخصيص 10 أماكن لتلقى لقاح الأنفلونزا في القليوبية والتي توفر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين بأنحاء المحافظة حيث يتواجد فريق صحي مدرب لتقديم خدمه تطعيم لقاح الإنفلونزا.

المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

تصادم سيارة نقل بأخرى محملة بزيت على طريق أبو زعبل في القليوبية

تخصيص 10 أماكن لتلقى لقاح الأنفلونزا في القليوبية

أوضح الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن اللقاح متوافر في أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في القليوبية من خلال فرق طبية مدربة موزعة علي أنحاء المحافظة كالتالي: 
- مكتب صحة رابع بنها المركز الطبي العام بجوار الإسعاف المركزي ومستشفى التأمين الصحي ببنها 
- مكتب صحة صحة حجازی شارع محكمة شبرا الخيمة
- المركز الطبي بكفر شكر علي الطريق السريع بنها المنصورة بحوار الإسعاف 
- مركز طبى الشباب بالعبور إسكان الشباب امام سنتر الياسمين 
- مكتب صحة الخانكة الاول منطقة المثلث الخانكة
- مركز طبي بهتيم ثان الشارع الجديد بجوار التوحيد والنور 
- مكتب صحة ثان شبين القناطر الوكلاء بجوار مركز النهار  
- مركز طبي طوخ مجلس مدينة طوخ
- صحة القناطر الخيرية اول بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي
- مركز طبي قليوب المحطة بجوار مستشفى حميات قليوب


أوضح وكيل وزارة الصحة أن التطعيم متوافر في أماكن تلقى لقاح الأنفلونزا في القليوبية حيث يحمى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60 % ومن العدوى الشديدة بنسبة تتجاوز 90% وأنه آمن وفعال وهام ويفضل الحصول عليه خلال فصل الشتاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التامين الصحي ببنها الدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الانفلونزا الموسمية تطعيم الأنفلونزا الموسمية شبين القناطر مجلس مدينة طوخ مستشفي القناطر الخيرية المركزي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

مواد متعلقة

المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

نائب محافظ القليوبية تعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

الدفع بـ3 سيارات للسيطرة على حريق حاوية بالطريق الزراعي في القليوبية

محافظ القليوبية يبحث إنشاء سوق حضاري لتجار السيارات على الطريق الزراعي

الأكثر قراءة

بحار من الثروة.. ومستنقعات من الفقر

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

الذهب يرتفع بنسبة 1.30% عالميا والأونصة تسجل 3985.03 دولار

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، مخيريق اليهودي "استشهد في أُحُد وأثنى عليه الرسول"

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية