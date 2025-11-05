الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

جنايات شبرا، فيتو
جنايات شبرا، فيتو
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه مبلغا ماليا قدره 200 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك في نطاق دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بـالقليوبية 

أحالت النيابة العامة المتهم: “إسلام م. أ. ع.”، ۲۷ سنة، سائق، مقيم بشارع جامع النور، بقسن أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۱۰۸۳٤ لسنة ۲۰۲٥ قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٣٤٨ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٦/١٤ بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بمحافظة الـقليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش). وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة أنه أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة قسم اول شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية مخدر الحشيش

