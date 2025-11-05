18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه مبلغا ماليا قدره 200 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك في نطاق دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بـالقليوبية

أحالت النيابة العامة المتهم: “إسلام م. أ. ع.”، ۲۷ سنة، سائق، مقيم بشارع جامع النور، بقسن أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۱۰۸۳٤ لسنة ۲۰۲٥ قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٣٤٨ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٦/١٤ بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بمحافظة الـقليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش). وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة أنه أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.