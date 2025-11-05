نيوكاسل يضرب أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي فوزا مستحقا أمام ضيفه أتلتيك بلباو بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف التقدم لصالح نيوكاسل اللاعب دان بورن في الدقيقة 11، ثم عزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق يولينتون في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.



وكان قد أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وإرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو الإسباني، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين حاليا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام أتلتيك بيلباو على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيكولاس بوب.

الدفاع: دان بيرن- كييران تريبير- بوتمان- ماليك ثياو.

الوسط: برونو جيمارايش- أليساندرو تونالي- جويلينتون.

الهجوم: أنتوني جوردون- هارفي بارنز- فولتمادا.

فريق أتلتيك بلباو، فيتو

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد نيوكاسل يونايتد

فيما جاء تشكيل أتلتيك بلباو أمام نيوكاسل يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: أريسو- فيفيان- باريديس- أداما.

الوسط: جواريجيزار- ريجو.

أمامهما: بيرينجوير- فيسجا- نافارو.

الهجوم: أوناي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس في ترتيب جدول دوري أبطال اوروبا برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز في مباراتين، وتلقى هزيمتين، نجح لاعبوه في تسجيل 10 أهداف، وتلقى مرماه هدفين.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتليتك بيلباو عند 3 نقاط في المركز السابع والعشرين، بعدما لعب 3 مباريات، فاز في مباراة، وخسر مباراتين، تمكن لاعبوه من إحراز 4 أهداف، واهتزت شباكه 9 مرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.