التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وأتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وإرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو الإسباني، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على أرض ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام أتلتيك بيلباو على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيكولاس بوب.

الدفاع: دان بيرن- كييران تريبير- بوتمان- ماليك ثياو.

الوسط: برونو جيمارايش- أليساندرو تونالي- جويلينتون.

الهجوم: أنتوني جوردون- هارفي بارنز- فولتمادا.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد نيوكاسل يونايتد

فيما جاء تشكيل أتلتيك بلباو أمام نيوكاسل يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: أريسو- فيفيان- باريديس- أداما.

الوسط: جواريجيزار- ريجو.

أمامهما: بيرينجوير- فيسجا- نافارو.

الهجوم: أوناي.

ترتيب الغريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر في ترتيب جدول دوري أبطال اوروبا برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين، وتلقى هزيمتين، نجح لاعبوه في تسجيل 8 أهداف، وتلقى مرماه هدفين.

على الجانب الآخر، يتواجد أتليتك بيلباو في المركز السادس والعشرين برصيد 3 نقاط، من لعب 3 مباريات، فاز في مباراة، وخسر مباراتين، تمكن لاعبوه من إحراز 4 أهداف، واهتزت شباكه 7 مرات.

