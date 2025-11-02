نيوكاسل يسقط أمام وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تلقي نيوكاسل الخسارة علي يد نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "أستاد لندن"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسجل اهداف وست هام كل من لوكاس باكيتا في الدقيقة 35، سفين بوتمان لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 5+45، وتوماس سوستشيك في الدقيقة 90+7.

وجاء هدف نيوكاسل الوحيد عن طريق جاكوب ميرفي في الدقيقة 4.

تشكيل نيوكاسل ضد وست هام

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: سفين بوتمان، دان بيرن، إميل كرافث، مالك ثياو.

خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيمارايش، جولينتون.

خط الهجوم: نيك ولتيماد، جيكوب مورفي، انتوني جوردون.

تشكيل وست هام ضد نوكاسل

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: ماكس كيلمان، جون كلير توديبو، آرون وان بيساكا، ضيوف.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كريسينسيو سامرفيل، ماتيوس فرنانديز، جارود بوين.

خط الهجوم: بوتس، كالوم ويلسون.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق نيوكاسل فى المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، بينما يتقدم فريق وست هام للمركز الـ 18 برصيد 7 نقاط.

