الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يتقدم على كايرات ألماتي 0/1 في الشوط الأول

إنتر ميلان
إنتر ميلان
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد كايرات ألماتي بنتيجة 0/1 لإنتر،  في المباراة التي تقام على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان الإيطالي في شباك كايرات ألماتي الكازاخستاني في الدقيقة 45.

تشكيل إنتر ميلان ضد كايرات ألماتي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: كارلوس أوجوستو – يان بيسيك – ستيفان دي فري – فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – دافيد فراتيسي – بيوتر زيلينسكي.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان ضد كايرات ألماتي إنتر ميلان كايرات ألماتي دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

بافوس القبرصي يتخطى فياريال بهدف في دوري أبطال أوروبا

تعادل تشيلسي وكاراباج أجدام 2/2 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل إنتر ميلان لمباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف في الشوط الأول

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وأتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

عناوين اللجان الفرعية وأماكن الفرز قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب

دوري أبطال آسيا 2، النحاس يقود الزوراء للفوز على بطل طاجيكستان

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتأخر أمام كلوب بروج بثنائية في الشوط الأول

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

بعد رفضه من الزراعة، مبتكر قمح عرابي يطالب بتشكيل لجنة تسجيل محايدة بإشراف جهاز مستقبل مصر

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: البناء الإلهي للإنسان يقوم على العبادة والعمران والتزكية (فيديو)

ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر؟

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

المزيد
الجريدة الرسمية