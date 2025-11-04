استعراض إمكانيات أحدث طائراتها، مصر للطيران تشارك في معرض ITL الدولي بالعراق

تواصل شركة مصرللطيران تعزيز حضورها العالمي في صناعة النقل الجوي، من خلال مشاركتها بجناح متميز في فعاليات معرض ITL الدولي بالعاصمة العراقية بغداد.

وجاءت مشاركة مصر للطيران هذا العام في إطار رؤيتها الدائمة نحو التطور والاحترافية في مجال الطيران العالمي، وسعيها المستمر للتوسع وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في المنطقة.



ويُعد معرض ITL منصة رئيسية تجمع شركات الطيران والفنادق ومزودي التكنولوجيا بالإضافة إلى سلطة الطيران وهيئة المطارات العراقية، ما يمنح مصر للطيران فرصة لعرض أحدث خدماتها ومزاياها التنافسية على شبكة خطوطها الدولية.

وشهد جناح مصرللطيران إقبالًا واسعًا من الزائرين، حيث استعرض الفريق التسويقي والدعائي للشركة مجموعة من الخدمات والعروض الترويجية المميزة، كما تم تقديم هدايا رمزية لضيوف الجناح والتقاط صور تذكارية توثّق المشاركة الناجحة.



وتم خلال المشاركة استعراض إمكانيات الطائرة الحديثة من طراز إيرباص A350-900، والمقرر انضمامها إلى أسطول مصر للطيران اعتبارًا من ديسمبر 2025، في خطوة تعكس استمرار الشركة الوطنية في تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث أسطولها وتعزيز كفاءته التشغيلية.

كما تم الترويج للمتحف المصري الكبير كأكبر متحف في العالم يضم آثار حضارة واحدة.

وزار جناح مصرللطيران وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، الذي أعرب عن اعتزازه بمستوى التطور والتميز الذي وصلت إليه الشركة الوطنية، مشيدًا بدورها في دعم صورة مصر الحضارية في المحافل الدولية، والدكتور حسين الزبيدي مدير مديرية المطارات العراقية والطيار حارث العبيدي – مدير مطار بغداد الدولي.

وخلال فعاليات المعرض عقدت إيمان عبد الجواد، المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران في العراق، وحسام طلبة مدير مكتب بغداد عددًا من الاجتماعات مع كبرى شركات السياحة وشركات الخدمات الأرضية وشركات الشحن الجوي وذلك في إطار تعزيز التعاون والتوسع في السوق العراقي.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تُسيّر حاليًا 11 رحلة أسبوعيًا بين مصر والعراق، بمعدل 7 رحلات بخط سير القاهرة/بغداد، و4 رحلات أخرى بخط سير القاهرة/أربيل.

