خبير بجامعة عين شمس يشارك في إصدار كتابين لمنظمة الصحة العالمية

حققت جامعة عين شمس إنجازًا علميًا وبحثيًا عالميًا جديدًا، وذلك بمشاركة أحد خبرائها البارزين في إصدار كتابين جديدين لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تم الإعلان عنهما مؤخرًا في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وقد تم إدراج اسم الدكتور ناصر محمود الخولى بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس ضمن مجموعة الخبراء الدولية الرفيعة التي شاركت في إعداد هذين الإصدارين الهامين.

ويُعد هذا الاختيار دليلًا على الثقة العالمية في الكفاءات المصرية ودور جامعة عين شمس الريادي، بوجود الخبير المصري الوحيد المشارك في هذه الإصدارات.

جدير بالذكر أن دكتور ناصر الخولي قد تم اختياره في الشهر الماضي من قبل الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد، وذلك من خلال المؤتمر العالمي والذي عقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا، عضوا باللجنة العلمية وممثلا لأفريقيا وشرق المتوسط.

وقد أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، أن وجود اسم جامعة عين شمس ومصرنا الغالية مقرونًا باسم منظمة دولية هامة كمنظمة الصحة العالمية يمثل اعترافًا دوليًا جديدًا بأهمية الأبحاث والمساهمات العلمية التي تقدمها الجامعة على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة العالمية.

وصرح ناصر الخولى انه من المتوقع أن تُسهم هذه الإصدارات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية في الاستخدام الأمثل لوسائل منع الحمل على مستوى العالم مع مراعاة الحالات المرضية المختلفة للسيدات، والذي من الممكن أن يساهم في تخفيض وفيات الأمهات على مستوى العالم بحوالي 30%.

وأضاف الخولي أن هذا يتماشى مع جهود الدولة المصرية وخططها الاستراتيجية في التصدي للمشكلة السكانية والحد من وفيات الأمهات، ويسلط الضوء على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كلية طب عين شمس في هذا المجال الحيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.